El Barça derrota el Chelsea i passa a quarts de final de la Champions

Quan Messi està endollat, el rival no té res a fer. El Barcelona ha derrotat el Chelsea amb solvència en el duel de tornada dels vuitens de final de la Champions League i es classifica per a la següent ronda. Messi va encarrilar el partit als dos minuts després d´una combinació amb Suárez. Al minut 20, l´astre argentí va robar una pilota, va sortejar diferents rivals i va assistir Dembélé perquè el jugador francès marqués el 2-0 i celebrés el seu primer gol com a blaugrana. A la segona meitat, amb un Chelsea voluntariós i bolcat a l´atac, el Barça en va tenir prou amb una nova jugada de Messi (minut 63) per tancar definitivament el partit i l´eliminatòria.