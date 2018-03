Classes al Gym Box per a noies que vulguin iniciar-se en l'entrenament

? La implicació de Melania Sor-roche amb l'esport de casa nostra la demostra periòdicament amb les classes que sol fer al Gym Box del carrer del Sol de Manresa. L'última va ser a noies que volien fer un entrenament de boxa o que tenien curiositat per iniciar-s'hi. Sorroche explica que «vénen noies d'aquí i també de fora. Jo els dic que portin amigues per veure si els interessa». Un dels inconvenients que veuen és quan diuen que «jo no vull picar ningú, no sóc agressiva», i els has de dir que no és això, que només has de donar cops al sac i que no t'ha de picar ningú». A més, «molta gent ve perquè em coneix i diuen que vénen a fer boxa perque m'han vist en algun lloc».