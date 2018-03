La Cursa Popular de Vilanova preveu una nombrosa participació

El Servei d'Esports de Vilanova del Camí, amb el suport del CA Igualada Petromiralles, ja té a punt una nova edició de la Cursa Popular. És prevista per a diumenge amb sortida a 2/4 d'11 del matí. Com cada any, la prova ofereix tres distàncies. Una cursa urbana de 4,5 km, una de mixta urbana/natural de 10 km, i un tercer recorregut infantil d'1 km per als més menuts, que sortirà a les 12 h.

Can Titó preveu acollir l'habitual ambient esportiu i festiu, ja que la Cursa Popular és una de les activitats esportives anuals que més bona acollida tenen, d'atletes de la comarca i d'arreu de Catalunya. Un cop finalitzades les proves hi haurà el tradicional sorteig de regals, seguit de l'entrega de trofeus. Les inscripcions són gratuïtes i es gestionen a www.vilanovadelcami.cat/esports fins dijous a les 14 h. També se'n podran fer el dia de la cursa a 2/4 d'11, si no s'ha arribat al límit d'inscrits que marca el reglament. Per a la cursa d'1 km dels petits, les inscripcions es podran fer fins a 2/4 de 12 de diumenge.