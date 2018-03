Dos pilots manresans tasten la immensitat del desert del Sàhara amb un Fiat Panda

Arxiu particular

Els participants bagencs. Arxiu particular

L'afany d'aventura i la passió per la conducció dels manresans Carles Velasco i Jordi Cano els va conduir a prendre part a la quarta edició de la Desert Panda Trophy, un raid reservat només a vehicles d'aquest model -el popular Seat Panda i el Fiat Panda, així com a furgonetes Seat Terra. En la seva estrena, el duet va signar una meritòria segona posició.

Aquest raid dirigit a pilots aficionats es desenvolupa al sud-est desèrtic del Marroc, a la província d'Errachidia. La base logística s'ubica a la capital Erfoud, d'uns trenta mil habitants. Consta de set etapes que es fan en cinc dies i una nit i combina tres modalitats competitives.

Velasco i Cano van descobrir a través de les xarxes socials l'existència d'aquest raid a principi del 2017. Junts, ja havien participat a la Marroc Challenge, una prova que també barreja aventura, competició, turisme i solidaritat. Jordi Cano, a més, ha pres part en altres proves motociclistes i automobilístiques al Magrib.

El primer repte va ser trobar i adquirir el model amb què desitjaven descobrir una de les regions més àrides del Marroc: un Fiat Panda amb tracció a les quatre rodes. La recerca es va allargar fins a final d'octubre, quan van localitzar el vehicle idoni.



Fer una restauració integral

Però el cotxe adquirit va necessitar, tal com assenyala Jordi Cano, «una restauració integral. Només en vam poder aprofitar el xassís i els papers. El motor el vam haver de refer del tot». Una tasca artesanal que no es va completar fins al cap de setmana anterior a l'inici de la prova, quan van poder provar el remodelat vehicle per carreteres del Bages. Adquirir i rearmar el Fiat Panda va requerir una inversió de 4.000 euros.

En la Desert Panda Trophy d'enguany hi van participar una trentena d'equips provinents d'arreu de l'Estat i de Portugal. La competició es va desenvolupar «en una àrea desèrtica que inclou dos tipus de sòl: el rocós i les dunes d'Erg Chebbi, properes a Merzouga», especifica Carles Velasco. Erg Chebbi és l'única zona desèrtica d'aquestes característiques en sòl marroquí. Un erg és un territori extens cobert de dunes disposades d'una manera més o menys regular.

Velasco i Cano van vèncer en tres de les set etapes disputades, a més d'assolir el tercer lloc a la tercera, que va transcórrer per les dunes d'Erg Chebbi. El trencament dels amortidors d'ambdues rodes davanteres, a la sisena etapa, els va impedir una millor classificació. «Ho vam resoldre amb arranjaments casolans: amb algunes volanderes, ferros i claus angleses vam aconseguir completar el traçat, però vam ser penúltims», especifica Jordi Cano.



Desinflar les rodes a les dunes



L'experiència ha reportat als manresans tres tipus d'aprenentatges. En primer lloc, han descobert les excel·lents prestacions que ofereix el Fiat Panda 4x4 en sòl desèrtic, a més d'aprendre que, tal com detalla Cano, «amb aquest cotxe, per travessar les dunes, l'ideal és deixar les rodes amb només 0,5 kg de pressió. Vaja, literalment desinflades. Així, i mantenint una velocitat contínua, vam superar dunes de 150 m sense dificultats. Si t'aturaves, el cotxe s'enfonsava».

Carles Velasco detalla «la sensació de solitud i d'immensitat que transmet el Sàhara. El seu silenci aclapara, i la bellesa de les seves albades corprèn».

El vessant solidari de la prova els va permetre abastar de material escolar i roba els alumnes de l'escola del llogaret de Khamlia. Veslaco descriu que «impressiona veure els nens descalços pels car-rers. Les seves llars no tenen serveis: ni agua corrent, ni llum elèctrica... Un sot al mig del carrer fa les funcions de claveguera».

Carles Velasco i Jordi Cano ja preparen noves aventures automobilístiques. Un raid per diversos països africans és el seu proper repte. Un desafiament que pot ser el preludi del seu gran somni: participar al Mongol Rally, una prova per a cotxes de menys de 1000 cc que va des del circuit de Goodwood, a la ciutat anglesa de Chichester, fins a la població siberiana d'Ulan Ude (Rússia).