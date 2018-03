Márquez diu que aquesta temporada la seva moto «té més estabilitat»

El pilot català vigent campió de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comprovat en la pretemporada que la seva nova Honda, que parteix de la base de l'any passat amb alguns retocs, té "més estabilitat" per ajudar a complir l'objectiu de tenir menys caigudes i poder aconseguir els mateixos resultats "amb menys risc".

"Vam començar la pretemporada amb una base estable que ja coneixia, però Honda ha treballat molt bé i ha tocat quatre coses que ens ajuden a tenir l'estabilitat per a l'objectiu de caure menys, per tenir els mateixos resultats, però amb menys risc. De moment ho dic amb la boca petita ", ha apuntat Márquez als mitjans en roda de premsa.

El català va afegir que en la pretemporada ha anat ràpid, estant entre els millors i amb bones sensacions en els tests de Sepang, Buriram i Losail, de manera que la qualifica de "bastant bona i estable". "Ha anat bé tant físicament com en la part més tècnica de la moto. Hem optat per no inventar gaire, com vam fer l'any passat encara que ens va costar una mica més", ha recordat.

De totes maneres, de cara a l'arrencada del campionat a Qatar el proper 18 de març, va assegurar que la pretemporada quedarà enrere i que la cursa serà un altre món ben diferent. "La primera cursa serà moguda perquè hi ha molts pilots en poc temps, amb un ritme molt similar. A la primera cursa ni es guanya ni es perd un Mundial, són 19 i cal buscar estabilitat", ha reiterat.

"No va sobrada l'Honda, no, ja t'ho dic jo. La millor pretemporada va ser 2014 i 2015, i 2015 va ser un any molt difícil que es va fer llarg i gairebé per oblidar, on vam acabar tercers. Ara han buscat aquesta estabilitat i tenir bon ritme tant a Malàisia com a Qatar, però els Grans Premis són diferents, i has de saber buscar els reglatges ", ha argumentat.

Sobre els rivals a batre, el de Cervera va opinar que a Andrea Dovizioso (Ducati) el veu "encara més centrat que l'any passat i convençut des de ja de poder guanyar i posar les coses difícils". "Zarco hi és, Valentino (Rossi) és Valentino i l'últim dia ja va treure el cap per aquí i crec que Dani (Pedrosa) també té moltes opcions. Però bé, ho intentarem", va afirmar entre rialles.