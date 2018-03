Mercè Rosich afronta amb «il·lusió» el repte de dirigir la federació catalana

«Per una federació d'avui i per demà». Aquest és el lema de la candidatura de la manresana Mercè Rosich a les eleccions a la Federació Catalana d'Atletisme (FCA) que tindran lloc dissabte en el marc de l'assemblea extraordinària de l'estament federatiu al Consell Català de l'Esport (avinguda dels Països Catalans, 12 d'Esplugues de Llobregat), a 2/4 de 10 del matí en primera convocatòria i a les 10 en segona.

Mercè Rosich tindrà com a oponent l'actual president de la FCA, Joan Villuendas. El cens d'entitats catalanes d'atletisme és de 103, però d'aquestes, una vintena no tindran dret a vot perquè tenen la seva junta directiva caducada. Els que sí que podran emetre el seu vot són els jutges, atletes i entrenadors (un per cadascun dels tres grups). Lògicament, les darreres setmanes han estat de treball per part de la candidatura de Mercè Rosich per trobar complicitat amb aquells directius de clubs que se sentin identificats amb el seu projecte, basat en valors com «la proximitat, honestedat, responsabilitat, etc. en direcció als clubs, atletes, tècnics, gestió federativa, comunicació i màrqueting, amb una junta transversal, representativa de tot el territori català, i per tant de cara a les diferents realitats que es viuen arreu», comenta Rosich, que està molt «il·lusionada amb el repte. Ens sentim favorits, però necessitem que tots aquells que han mostrat el seu suport cap a nosaltres, vagin a votar. Aquest és el principal parany, ja que s'ha de fer a unes hores molt concretes de forma presencial per part del president o del vicepresident. Això ens crea algun dubte que no es desvelarà fins al mateix dissabte, és clar. El resultat és obert i no sembla que hi hagi d'haver diferències molt grans en els resultats de les dues candidatures, però nosaltres som optimistes».

Rosich va dimitir fa uns mesos del Club Atlètic Manresa per poder-se presentar a aquestes eleccions. Un repte nou, tot i que la manresana ja havia format part de la federació catalana en temps de Romà Cuyás a la presidència. En el cas de ser escollida per als propers quatre anys, Mercè Rosich seria la primera dona presidenta de la FCA.

Algunes informacions respecte a aquestes eleccions de la FCA han apuntat que el rival de Rosich, Joan Villuendas, té el suport dels grans clubs catalans. Respecte a això, Rosich ha volgut dir que «això de clubs grans és molt relatiu. Quin és el concepte que determina que un club és gran?».