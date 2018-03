El metge del Bayern diu que Guardiola «enganya la gent»

El cap mèdic del Bayern de Munic, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ha carregat durament, en una biografia, contra Pep Guardiola, amb qui va tenir un dur enfrontament en l'etapa del bagenc al club bavarès. El doctor afirma que «Guardiola és una persona d'una baixa autoestima que fa tot el que pot per enganyar els altres. Per tant, sembla viure amb una por constant, no tant per les der-rotes sinó per la pèrdua de poder i autoritat». Tots dos van tenir discussions sobre els lesionats a l'equip i el metge recorda una discussió en què «vaig perdre els papers i vaig picar tan fort a la taula que va tremolar tot. Vaig cridar a algú per primer cop».