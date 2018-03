Les noies del CN Minorisa sumen un triomf vital en la visita a l'Hospitalet

arxiu particular

El CN Minorisa ho va tenir difícil arxiu particular

El CN Minorisa femení va aconseguir, patint molt, dos punts clau per arribar amb avantatge al partit decisiu per classificar-se per al campionat d'Espanya de Segona Divisió que es jugarà al feu del CN Martorell el dissabte 24.

El partit va ser molt disputat i un veritable festival golejador d'ambdós equips. El primer quart va ser per a les de Peirón, que van aconseguir un 2-5 que feia presagiar un partit còmode. Però les previsions es van trencar i en un segon temps de joc embogit les amfitriones van signar un parcial de 5-3. La dificultat de l'empresa es va confirmar en el tercer quart de joc, ja que el 3-2 de les locals igualava el partit a només vuit minuts del final. Amb els nervis a flor de pell el darrer període va ser d'infart. Va ser a manca de 21 segons quan de pena màxima Casasayas va fer el definitiu 14-15, d'importància cabdal per desfer la igualada al marcador.