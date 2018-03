On veure en directe les curses de MotoGP?

El Mundial de MotoGP proposa aquest any 2018 una interessant temporada i cada una de les 19 curses que conformen el calendari es presenta com un gran espectacle que si ets amant de les dues rodes no et pots perdre. Si et preguntes on pots veure en directe les curses de MotoGP, en aquest article t'ho expliquem.

Segueix en directe les curses de MotoGP, minut a minut, a Regió7



Com ja va passar la temporada passada, la 2017, totes les carreres d'aquest 2018 només es podran veure en plataformes de pagament. Si no hi tens accés, des de Regió7, t'oferirem la narració de les millors accions de cada carrera en un directe actualitzat minut a minut. Aquí pots seguir en directe el mundial de motociclisme. D'aquesta manera, t'ho posem fàcil perquè puguis seguir totes les proves del calendari -tant de MotoGP com de Moto2 i Moto3- i puguis conèixer en detall i volta a volta tot el que passa en cada carrera i com va la classificació després de cada gran premi.

Movistar+ té un canal especial de MotoGP. Vodafon el perd



Les carreres es podran veure a Movistar + que és propietària dels drets en exclusiva d'emissió del Mundial de MotoGP. A diferència de la temporada passada, Vodafone no ha arribat aquesta vegada a un acord amb la plataforma de Telefónica, per la qual cosa no emetrà el campionat de motociclisme en directe.

L'emoció del mundial en directe a través del Videopass



Una altra opció és recórrer al Videopass, el canal 'premium' de pagament del propi Mundial de MotoGP que permet seguir en viu les carreres a través de l'ordinador, smartphone o tauleta.

Canals per satèl·lit de l'estranger



D'altra banda, els que comptin amb senyal de satèl·lit també podran seguir les carreres a través d'alguns dels canals a l'estranger que sí emeten en obert el campionat del món.

Més informació del mundial de MotoGP



A Regió7, a més del seguiment en directe de cada cita del Mundial, pots trobar totes les notícies sobre l'actualitat del campionat, així com galeries d'imatges de les carreres i de tots aquells temes d'interès que envolten el gran circ de les dues rodes. També pots conèixer les dates, horaris i els traçats i les principals característiques dels 19 circuits que integren el calendari d'aquesta temporada, els horaris de totes les carreres, pots navegar en el perfil de tots els pilots de les diferents categories, mantenir-te al corrent de les classificacions, llegir el que comenten els pilots en les xarxes socials i conèixer moltes més dades interessants sobre temes relacionats amb l'actualitat del Mundial. Podràs seguir tot el que esdevé en directe, cursa a cursa, des d'aquí.