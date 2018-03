PRÈVIA | Barça - Chelsea: Entre la prudència i l'atreviment

Dia gran i de compromís avui al Camp Nou. El Barça té un veritable dilema a l'hora d'afrontar el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions sobre com gestionar l'1-1 de l'anada amb el Chelsea. D'una banda, el 0-0 és prou temptador per ser conservador i intentar que els anglesos no anotin, circumstància que suposaria, automàticament, la classificació blaugrana. Però de l'altra, un excés de prudència pot propiciar que qualsevol gol londinenc sigui fatal i difícil de poder remuntar. L'alineació que presenti Ernesto Valverde i la presència, o no, d'homes com el lesionat Iniesta, Paulinho, André Gomes o Dembélé marcarà el tarannà dels blaugrana a l'hora d'afrontar aquest duel.



El dubte d'Iniesta



El principal dubte del Barça és saber en quines condicions estarà Iniesta, que ahir va rebre l'alta. El seu entrenador va dir que «en un partit així cal estar al cent per cent». El manxec no hi està, però és massa important per renunciar-hi, i encara més tenint en compte que l'home que podria fer millor la seva funció, Coutinho, no pot actuar en Champions.

Valverde va dir ahir que «espero un rival amb totes les seves virtuts, amb tot el perill que va tenir allà i que et pot fer un gol en qualsevol moment. Ara mateix, el resultat inicial ens val, però és difícil que es mantingui fins al final».

Del Chelsea va destacar que «ells tenen una gran contra, bona estratègia i bones virtuts. Tenen Hazard, que en un metre treu un xut des de qualsevol posició, no només ho pot fer Willian», veritable malson en l'anada i autor del gol del seu equip.

Per la seva banda, Sergio Busquets va ser clar en dir que «no especularem. El Chelsea defensa al seu camp, nosaltres intentarem aprofitar les ocasions i no especular perquè el 0-0 seria bo al final del partit, no durant el partit. Qualsevol gol seu ens faria patir».



El cas André Gomes



Tant Valverde com Busquets van haver de respondre preguntes sobre les declaracions d'André Gomes a Panenka, en què deia que passa un infern al Barça. L'entrenador va admetre que «no és una cosa nova, ni ell és l'únic. És un fet que ens ha passat a tots i cal superar-ho. És qüestió d'enfrontar-s'hi i tirar endavant». Per a ell, les declaracions del portuguès són «un acte de valentia, reconèixer això que ha reconegut. Tots els jugadors i entrenadors sempre tenim respecte per no transmetre cap inseguretat o debilitat i fer-ho és un acte de valentia». Sobre si podria jugar avui, va dir que «està preparat. A veure si serà demà quan mostrarà totes les qualitats que té, que són moltes».

Pel que fa a Busquets, va reconèixer que «en sabíem alguna cosa i sempre l'hem intentat ajudar i aconsellar-lo. Com a companys hem fet tot el possible i ara crec que l'afició ha de fer un pas endavant i ser més positiva».



El patiment de Conte



A l'altra banda, l'entrenador del Chelsea, Antonio Conte, va deixar entreveure el plantejament defensiu del seu equip i l'intent de jugar a la contra. L'italià va dir que «quan dic que segurament patirem parlo del fet que tots els equips han de patir la possessió de pilota del Barça, perquè li agrada dominar el partit d'aquesta manera. I volem contraatacar, així que patirem per estar concentrats i aguantar per tal de poder colpejar després».

De l'anada, va dir que «vam fer un partit gairebé perfecte. Quan jugues contra el Barça, a qui considero un dels millors del món, has de fer-ho de manera perfecta per poder guanyar». Respecte de la lesió d'Iniesta, va ser clar en apuntar que «parlem d'un gran jugador, l'admiro a ell i als jugadors que han fet història al Barça com Piqué o Busquets. Aquí hi ha grans jugadors amb un gran talent. Andrés és un geni del futbol. M'agrada comparar-lo amb Andrea Pirlo».