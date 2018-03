El Sevilla pren Old Trafford i és per primer cop a quarts

El Sevilla va donar la sorpresa i es va classificar per primer cop per als quarts de final de la Lliga de Campions en derrotar el Manchester United de José Mourinho a Old Trafford després del 0-0 de l'anada. El gran protagonista del partit va ser el francès Wissam ben Yedder, que ha perdut protagonisme amb Montella a la banqueta. Va entrar al minut 72 i dos després va anotar el primer gol amb un potent xut. Quatre minuts més tard, el francès va rematar de cap en un córner i De Gea, en una errada, es va introduir la pilota a la porteria. El gol final de Lukaku ja no va servir de res.



La Roma, amb patiment

En l'altre partit d'ahir, la Roma en va tenir prou amb un gol de Dzeko al minut 52 per eliminar el Xakhtar, que havia guanyat per 2-1 a casa i que va acabar amb deu per expulsió d'Ordets.