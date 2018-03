La boxejadora Melania Sorroche vol recuperar el 'seu' cinturó

Melania Sorroche va ser campiona d'Europa durant deu minuts el 16 de desembre passat a Newport (Gal·les). Després de deu assalts de dura lluita contra la local Ashley Brace, els jutges van determinar que era la guanyadora per punts. Va recollir el cinturó i va anar a celebrar-ho al vestidor. Deu minuts després, però, algú va entrar-hi per mostrar-li, a ella i al seu equip, una cartolina plena de gargots i números ratllats. Els van dir que un dels jutges havia comptat malament i que el resultat era d'empat. Per tant, combat nul. Divendres, just el dia que farà tres mesos d'allò, la manresana, coneguda com la Chony, té l'oportunitat de recuperar un cinturó que, per justícia, li pertany.

El Casal Cultural de Castellbisbal acollirà, a partir de les deu de la nit, deu combats amateurs que precediran la lluita estrella, la central, la que enfrontarà Melania Sorroche amb la canària Davinia Pérez, coneguda al seu entorn com La niña del martillo. S'espera que força aficionats de casa nostra a aquest esport i amics del gimnàs Box Gym, on la Chony s'entrena amb el seu preparador, Francisco Hernández, Chiky, omplin les graderies i ajudin la bagenca a assolir el campionat continental.



«No era per a mi»



Va sobtar ja des del primer moment la tranquil·litat amb la qual Sorroche es va prendre el fet de no obtenir el títol a Gal·les. Just després del combat va penjar un vídeo a Facebook en el qual es mostrava resignada, però no enfadada. Ara, noranta dies després, recorda que «quan em van dir que havia guanyat gairebé no m'ho creia. Fins que tens el cinturó no n'estàs segura. Llavors van entrar al vestidor i em van dir que hi havia hagut un error i que l'havia de tornar». Rememora que «el primer que vaig fer va ser seure i em vaig estar deu minuts sense que ningú em digués res. Estava molt decebuda, però llavors vaig pensar que no era per a mi, i si havia de ser d'aquella manera no tenia sentit prendre-s'ho malament i enfadar-s'hi».

La púgil explica que aquesta és una màxima que pren en tot el que intenta. «Si ara no és meu, ja ho serà algun dia. Intento relativitzar-ho tot i suavitzar-ho per tal de mirar endavant i lluitar perquè en el futur no me'l prenguin. Quan arribi aquell moment, el valoraré més».



Canvi de contrincant i de lloc



Un cop consumat el combat nul, el normal era que s'hagués repetit la lluita amb Ashley Brace, però Sorroche explica que «ja llavors em va semblar que ella no el volia repetir i es va confirmar quan vam veure que havia abaixat el pes i tenia preparats combats del pes supermosca, que és l'inferior al nostre, el gall».

Aleshores, els mànagers de Sor-roche, encapçalats per Toni Moreno, van iniciar els tràmits per portar el combat pel títol europeu a casa. L'entrenador, Chiky, explica que «vam contactar amb l'EBU [Unió Europea de Boxa] per fer-ho aquí. Cada equip hi posa diners, i qui n'hi posa més obté la disposició d'establir la seu. Com que el mànager és de Castellbisbal, es fa allà». De fet, Sorroche té una llista important de combats a fora. El 2016 va perdre a Veneçuela contra Mayerlin Rivas en el mundial WBA del pes gall; després, va deixar escapar el títol intercontinental a Fuenlabrada contra una altra veneçolana, Ana María Lozano, abans de la cita de Gal·les. Reconeix que «en la boxa es nota molt poder competir a casa i jo ho he notat».

Segons Chiky, la rival amb qui es trobarà Sorroche, Davinia Pérez, «és campiona del món silver del pes superior, el supergall, una mena de segona divisió de la categoria. Tot i el seu mot, només té un triomf per KO en sis combats, amb la qual cosa no sembla gaire contundent. Lluita molt en el cos a cos i opino que la Melania està un pas per damunt d'ella».

La púgil manresana també l'ha vist competir i pensa que «té una manera de lluitar que em beneficia. A mi m'agrada la lluita en la distància curta, no em veuràs fer uppers o cops des de lluny, i com més duri el combat, millor».

El mateix Chiky recorda que «a Gal·les, la Melania va anar de menys a més i va acabar molt forta gràcies al seu entrenament tan dur». A Castellbisbal hi haurà deu assalts de dos minuts cadascun. «Jo preferiria que fossin dotze de tres minuts», es lamenta.

Gua-nyar l'europeu divendres permetria a Sor-roche i el seu equip pujar al rànquing i esperar la trucada per tornar a aspirar al mundial. Seria un bon pas endavant.