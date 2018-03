El City d'Eric García, rival del Barça a la Youth League

El Manchester City d'Èric Garcia jugarà contra el FC Barcelona una de les semifinals de la Lliga de Campions juvenil, coneguda com a Youth League, després de derrotar el Liverpool a la tanda de penals en el partit de quarts de final que va disputar ahir a casa. El martorellenc, situat de lateral dret, va disputar tot el partit i ara es veurà les cares contra l'equip del qual va sortir l'estiu passat. Jugarà, per tant, contra molts dels seus excompanys.

El partit no va ser fàcil per als citizens, que van veure com el Liverpool s'avançava en el marcador, al minut 34, amb una rematada de Curtis Jones que va superar el porter Grimshaw. Els reds, dirigits per una gran figura del futbol mundial, Steven Gerrard, van posar la por al cos als propietaris del ter-reny de joc de l'Acadèmia del City, que no podien comptar amb dos dels seus puntals, Phil Foden i Brahim Díaz, que ja es troben en la dinàmica del primer equip. Afortunadament per al City, va arribar l'empat molt aviat, al minut 40, quan Lukas Nmecha va foradar la porteria rival.



Empat i penals

A la segona part, Garcia va tenir una bona batalla amb un altre exjugador del Barça, Bobby Adekanye, ara al Liverpool, però no hi va haver gols per cap de les dues bandes i el partit va haver d'anar a la tanda de penals. En aquesta, tot i que Francis va fallar el segon del City, van ser Jones, Masterson i Kane els que en van fallar tres de seguits per al Liverpool, fet que va suposar la classificació dels locals. En el Barça podria jugar la final a quatre el sallentí Labinot Kabashi, suplent dimarts.