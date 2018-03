El duatló escolar de Castellbell i el Vilar va acollir 45 participants

Castellbell i el Vilar va acollir una nova prova de duatló escolar que organitza el Consell Esportiu del Bages, la qual va aplegar 45 participants de diferents categories. En cadets, l'única participant va ser Aïda Alsina (CN Minorisa), que es va endur el triomf; en infantils, Kevin Marfil (CN Minorisa) va guanyar en nois i la victòria en la competició femenina va recaure en Laia Cos (Paidos); en alevins, Aleix Garcia (CN Minorisa) va guanyar en la categoria masculina i Ingrid Alsina (Escola Flama) va ser la millor en noies; en benjamins, triomf per a Àxel Zaragoza (Escola Pla del Puig) en nois i per a Ana María Herrero (Escola Jaume Balmes) en noies; finalment, pel que fa als més petits, els prebenjamins, les victòries van ser per a Bernat Vall (Escola Juncadella) i per a Ainhoa Aguilera (Escola Jaume Balmes).



El següent, a Castellnou

Aquest diumenge segueixen els duatlons del Consell Escolar amb el de Castellnou de Bages, el qual començarà a dos quarts de nou del matí al camp de futbol de la urbanització del Serrat. Les distàncies seran les habituals, de 500 metres de cursa a peu, 1.000 de bicicleta i 500 més, novament, de prova a peu per als prebenjamins i els benjamins. Els alevins faran la seqüència de 1.000 metres, 2.000 i, finalment, de 500. Per la seva banda, els infantils i els cadets faran 1.500 de cursa a peu, 3.000 en bicicleta i 1.000 més cor-rent. S'espera que deu minuts abans de les dotze del migdia hagin acabat totes les curses i s'entreguin els guardons.