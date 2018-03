Garbajosa afirma que la FEB «no està en guerra amb l'ACB» pels ascensos

El president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Jorge Garbajosa, va assegurar ahir que no estan «en guerra amb l'ACB». «De veritat que no», va recalcar quan li van preguntar per una qüestió encara per resoldre: la del nombre d'ascensos i descensos que hi haurà cada temporada entre les dues primeres categories del bàsquet estatal.

«L'any passat vam arribar a un acord abans de l'estiu amb l'ACB, amb el lideratge del CSD. A la FEB hem d'estar molt orgullosos que per fi s'hagin aconseguit dos ascensos naturals esportius de la LEB Or a la Lliga Endesa i ho volem mantenir. L'Eurolliga demana que l'ACB s'escurci a setze equips i nosaltres volem que segueixi sent de divuit, però l'ACB té la potestat per reduir a setze motu proprio i ho respectem molt.

A la FEB segueixen sent «ferms defensors dels dos ascensos i descensos, però no per tossuderia», sinó perquè «aquest any s'ha demostrat que és una gran notícia per al bàsquet espanyol que hi hagi ascensos i descensos», en referència a l'entrada del San Pablo Burgos a la Lliga Endesa.

«El secretari d'Estat, José Ramón Lete, va dir que si no hi havia acord ell intervindria, però advocava per mantenir els dos ascensos i descensos, cosa per la qual li vull donar les gràcies. Els dos ascensos i descensos es mantindran perquè és un tema que està per sobre d'opinions, l'Assemblea General de l'ACB el va ratificar gairebé per unanimitat i per a mi no hi ha debat», va concloure.



Conflicte amb l'Eurolliga

D'altra banda, Garbajosa va assegurar que «el calendari és la punta de l'iceberg d'un conflicte més gran» entre els actors del bàsquet internacional i va lamentar que s'arribi a un acord amb l'Eurolliga per solucionar-ho. El president de la FEB va deixar entreveure que el malestar per les finestres de la FIBA, amb partits de seleccions a meitat de curs, són una excusa i va denunciar «les poques ganes que té l'Eurolliga de negociar perquè vol fer-se amb el calendari. Amb una mica de seny i de bona voluntat, aquí hi cabem tots».