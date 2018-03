El desafortunat 'homenatge' de Neymar a Stephen Hawking

En els últims mesos Neymar ens té més acostumats a ser notícia fora dels terrenys de joc que no pas pels seus mèrits sobre la gespa. La seva última jugada marca de la casa ha sigut una deafortunada imatge, per dir-ho suaument, que el futbolista brasiler ha penjat al seu compte d'Instagram per suposadament homenatjar el científic Stephen Hawking, mort ahir als 76 anys.



En la imatge es veu el jugador del PSG assegut en una cadira de rodes i amb el turmell enguixat, fotografia que acompanya d'una cita traduïda al portuguès que atribueix al geni de la física.



La publicació no ha passat desapercebuda pels internautes, que no han dubtat a retreure al futbolista el mal gust i el poc tacte de la fotografia i corroborar, novament, que potser al brasiler no li aniria malament que algú del seu entorn l'assessorés millor.