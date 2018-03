La manresana Marina Parcerisa és desena en el debut al campionat català

La nedadora del CN Minorisa Marina Parcerisa va ser desena en la seva participació a la competició de solos del Campionat de Catalunya júnior de natació artística que es va fer a la piscina del CN Tarraco.

Tot i que la nedadora bagenca, que entrena Maria Espiau, va mostrar un bon nivell en determinades fases de la seva actuació, també és cert que va pagar el bon nivell de la competició en enfrontar-se a nedadores que fa més anys que participen en cites d'aquest tipus. Les estructures de formacions, com ara el CN Granollers, degà de l'especialitat, el CN Kallipolis, el CN Sabadell, el CN Calella o el mateix club amfitrió, són prou grans per superar les competidores que actuen soles, com és el cas de Parcerisa.

Així, la manresana va fer un resultat final de 56,4978 punts, amb 17,0000 d'execució, 18,3000 d'impressió i 21,1978 en el total de tots els elements realitzats. La victòria va ser per a Iris Tió, del Kallipolis, amb 81,6953 punts, seguida de Mireia Hernández, del CN Granollers, amb 78,8739, i de Clara Arboix, també de la formació vallesana, amb 74,1027. La intenció de Parcerisa és fer mèrits suficients per poder participar en l'estatal de l'especialitat