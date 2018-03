Nacho Martín veu l'ICL amb opcions de guanyar la lliga regular i pujar directe

La victòria de diumenge davant el líder de la LEB Or, el Breogán, ha estat una injecció de moral per a l'ICL, capaç de lluitar pels objectius més ambiciosos en aquest tram final de temporada. Així ho assegura Nacho Martín en una entrevista al web de la federació espanyola de bàsquet (FEB). L'ala pivot no descarta encara l'ascens directe: «Aquesta ha de ser la nostra motivació principal per a les pròximes setmanes».

Nacho Martín explica que, després de vèncer diumenge, l'ICL ha posat «una mica més de pressió a un Breogán que ja no es veu tan en solitari al capdavant de la classificació. Els hem recordat que som aquí i que, si es relaxen, serem aquí, amb el peu a l'accelerador i fent la nostra feina per intentar aprofitar si punxen».

El jugador val·lisoletà parla obertament del gran objectiu de l'equip i assegura que, si no puja de manera directa, l'ICL anirà a totes en les eliminatòries posteriors: «Arribarem als play-off disposats a poder aconseguir l'ascens perquè tenim equip per fer-ho. Si no pensem que podem ascendir ens estaríem enganyant a nosaltres mateixos, ja que si tots hem fitxat aquí és perquè hi havia una possibilitat real de poder lluitar per estar a la Lliga Endesa».

Martín també valora el bon moment de l'equip, que només ha perdut un partit de lliga des que ell va arribar: precisament en el seu debut davant el Melilla. Després ha encadenat set victòries, la millor ratxa ara mateix de la competició. Però, per a ell, més enllà dels resultats, valora el camí que ha fet l'ICL durant aquest temps: ha estat un aprenentatge.

«Encara que sigui una bona ratxa, han estat set victòries que han costat molt. Però totes elles han sigut molt valuoses. En partits com el d'Osca vam aprendre a guanyar patint i això ens ha ajudat a guanyar confiança en el nostre joc. Estem fent les coses bé, la feina va sortint i crec que ens trobem en un bon moment de la temporada». I llança un avís als rivals: «No estem encara al nostre millor nivell però crec que podem aconseguir-ho realment aviat».

La bona dinàmica de l'equip coincideix, a més, amb la seva millora personal: enrere queda la lesió al turmell que el va mantenir més d'un any de baixa. Martín admet que s'està sentint «molt bé» i que no s'espera que «després de tan poc temps des de l'alta mèdica pogués sentir-me tan ràpid una peça important de l'equip, assumint responsabilitats, però cada setmana que passa veig una mica més llunyana la lesió».

Tot i això, l'ala pivot no vol llançar les campanes al vol. «Encara no em trobo al cent per cent», assegura, «però crec que sóc a prop d'aquest punt perquè cada dia puc aportar més a l'equip sense sentir cap dolor».



El factor Congost, clau

Des de la seva arribada a Manresa, Nacho Martín ha demostrat una gran connexió amb els aficionats. I no dubta en lloar l'aspecte del Nou Congost diumenge, davant el Breogán: «Va ser senzillament espectacular, el pavelló al màxim, la gent vestida de vermell amb les samarretes que va regalar el club, etc. Va ser un ambient bestial ja des de les hores prèvies al partit i tots vam gaudir molt d'això».

Per tot plegat, demana que es mantingui el factor Congost el que queda de temporada, «que no sigui només l'ambient d'un partit important davant el líder». Nacho Martín vol «que aquest ambient es repeteixi cada dia» i que els aficionats «ens acompanyin en cada partit fins al final de lliga i sobretot en els play-off, si arribéssim a disputar-los, i que entre tots gaudim molt d'aquesta temporada».

El jugador destaca que «Manresa està gaudint molt de l'equip aquesta temporada» i no descarta continuar-hi la temporada que ve, tot i que té un objectiu prioritari: «El primer, ara, és ascendir i, a partir d'aquí, veurem si hi ha opció de seguir».