El Barça s'exhibeix i Rafa Martínez brilla sense premi

El Barça Lassa va passar per sobre de l'Olympiacos (63-90) en un gran partit del conjunt blaugrana, malgrat les baixes i que ja està eliminat de la competició. Els homes de Pesic van passar per sobre d'un conjunt grec que ja està classificat per als play-off i que es jugava acostar-se al lideratge. Al final, la rentada d'imatge del Barça va ser aclaparadora: va arribar a gua-nyar per 33 punts i va acabar sumant un triomf reivindicatiu però que arriba massa tard.

Els blaugrana segueixen millorant per arribar en la millor forma possible als play-off de l'ACB, ja que a l'Eurolliga ja van deixar passar l'últim tren fa temps. I al Pireu, davant un potent Olympiacos, van aconseguir un triomf de prestigi per agafar moral. Liderat per la defensa, Ante Tomic (19 punts) i Adrien Moerman (17) van encapçalar l'atac del Barça.

Per la seva part, el València Basket va dir adéu a les seves remotes opcions d'accedir als play-off després de caure a la pista de l'Estrella Roja (106-90). El gran partit de James Feldeine, ex del Fuenlabrada, amb 30 punts, va ser una llosa massa pesada per als valencians, liderats per Rafa Martínez. El santpedorenc va signar el seu millor partit del curs a l'Eurolliga, amb 22 punts (4/6 triples).

El València va estar en disposició de lluitar per la victòria durant gairebé tres quarts. Fins que va emergir la figura de Feldeine per liderar un parcial 11-0 en el tram final del tercer quart. Dos minuts que van fulminar els valencians, desapareguts de la pista en els minuts següents, quan la diferència va arribar als 20 punts.



El Baskonia ja és vuitè

En el seu esprint final per aconseguir un lloc als play-off, el Baskonia de Pedro Martínez va fer anit un pas endavant en derrotar el Zalgiris per 84-64. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt basc va escalar fins a la vuitena posició, d'on cau el Maccabi, amb qui està empatat (13-13). El conjunt israelià va perdre per 91-94 a la seva pista amb el Khimki.

El base uruguaià Jayson Granger, amb 20 punts, i el pivot francès Vincent Poirier, amb 15, van liderar un Baskonia que ara, quan falten quatre jornades per acabar la lliga regular, haurà de defensar la seva posició de privilegi: els bascos reben el Brose Bamberg, jugaran al Palau Blaugrana contra el Barça, reben el Maccabi en un duel directe i acabaran rebent l'Anadolu Efes, el cuer de l'Eurolliga, en l'última jornada.

En un altre partit d'ahir, el Brose va superar l'Anadolu Efes (88-79). I la jornada es completa avui amb dos partits: el CSKA rep el Fenerbahçe, en un duel de primer contra segon, i el Panathinaikos de Xavi Pascual visita l'Unicaja.