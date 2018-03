Bou serà a París per provar de revalidar el títol mundial

Toni Bou s'ha recuperat a temps, tot i que no al cent per cent, per provar de ser campió del món de trial en pista coberta per dotzena vegada consecutiva. El pierenc, que va tenir una important lesió a Le Mans, on es va fracturar tres vèrtebres en una caiguda, s'ha beneficiat de la suspensió de la prova de Sevilla i pot ser matemàticament campió gairebé només acabant la prova a París, on els millors del món competeixen demà.

Bou ha tornat a pujar aquesta setmana a la seva Montesa Cota 4RT gairebé un mes després de la caiguda, i les sensacions han estat prou bones per aventurar-se a competir. Segons va declarar ell mateix, «després de passar un mes molt dur, des que em vaig lesionar, l'objectiu era recuperar-me per tornar a ser a la cursa de París. No sabríem si hi podria arribar, però he provat la moto i he tingut millors sensacions de les esperades. Evidentment, no estic al cent per cent, però em fa il·lusió i tinc ganes de tornar». De tota manera, «prendrem precaucions, perquè físicament no he fet res durant el darrer mes. De tota manera, les ganes i la passió per cór-rer han provocat que m'hagi decidit. A París puc guanyar el títol i el vull competint. No crec que pugui guanyar la cursa, però sí que puc pilotar. Aconseguir el mundial damunt de la moto seria el millor».

Toni Bou ha guanyat les cinc proves fetes fins ara i té 31 punts de marge respecte d'Adam Raga. En tindria prou sent quart a París, tot i que encara tindria una altra possibilitat a Budapest.