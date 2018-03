Busquets estarà de baixa tres setmanes per lesió

El Barça s'ha quedat sense una de les seves peces clau per a les properes tres setmanes. Les proves mèdiques realitzades ahir van confirmar que Sergio Busquets té una fractura a la falange del cinquè dit del peu dret amb ferida, segons va confirmar el club.

Si es compleix el període de recuperació, Busquets arribaria just per disputar els quarts de final de la Lliga de Campions, ja que els duels d'anada es jugaran el dimarts 3 i el dimecres 4 d'abril. Fins llavors, el migcampista es perdrà segur els partits de lliga davant l'Athletic (18 març) i el Sevilla (31 de març), així com els duels amistosos que la selecció espanyola jugarà entremig davant d'Alemanya (23 març) i l'Argentina (27 març ).

Busquets és titular indiscutible d'Ernesto Valverde, que, durant la seva absència, haurà de triar entre diverses alternatives per aquesta demarcació, com el croat Ivan Rakitic, el portuguès André Gomes i el brasiler Paulinho. Busquets es va lesionar dimecres en el partit contra el Chelsea al Camp Nou: es va haver de retirar al minut 67 i al seu lloc hi va entrar, precisament, André Gomes.



Pendents del sorteig

Busquets arribaria just per disputar el primer partit d'una eliminatòria que se sorteja avui (12 h). El Reial Madrid, el Bayern de Munic i el Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola són els rivals a priori més forts d'un sorteig en què, a més del Barça, també hi ha la Juventus, la Roma, el Sevilla i el Liverpool.