Jenaro Díaz: «Vull que els jugadors ho donin tot sense mirar el marcador»

Malgrat la situació classificatòria, el tarannà del tècnic asturià del Clavijo, Jenaro Díaz, era d'optimisme abans del partit, tot i admetre que «estem en mans del que faci el Manresa. Si tots dos estem al cent per cent, ens guanyaran amb facilitat, però en els partits hi ha pujades i baixades i ho hem de mirar d'aprofitar».

Díaz, però, no renuncia a gua-nyar. «Aquest partit és una bala de la qual disposem. El Manresa és un dels millors equips, ha guanyat amb facilitat el líder, però és un partit que tenim per créixer i per demostrar que podem competir amb qualsevol. Cal treballar amb les possibilitats que tinguem, siguin moltes o poques», per vèncer. En aquest sentit, «poder jugar sense mirar el marcador és un avantatge. M'agradaria que els jugadors ho fessin».

Malgrat mirar de cua d'ull els altres partits que falten fins al final, quatre més a casa i tres a fora, Jenaro Díaz diu que «centrar-m'hi em prendria intensitat per jugar contra el Manresa, i és el que no vull». Alhora, es va desfer en elogis cap a Jordi Trias, a qui va comparar fins i tot amb Messi per la transcendència que té per al seu equip. Sembla que els seus homes arribaran preparats i, fins i tot, va dir que a l'entrenament d'ahir «potser he vist entre els meus homes més tensió de l'adequada i ha derivat en agressivitat. Això ho hem de controlar».