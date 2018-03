El líder juga avui, i duel entre Melilla i Oviedo

Avui a la nit veurà el gruix de partits de la jornada, entre els quals destaca el partit del líder, un Cafés Candelas Breogán que ho té tot de cara per reprendre el camí de la victòria després de dues desfetes consecutives, i un enfrontament entre el Melilla i la Unión Financiera Oviedo que pot determinar quina de les dues formacions es manté amb possibilitats mínimes d'atrapar l'ICL o el CB Prat en la lluita per la segona posició.

A Lugo, el Breogán no hauria de tenir cap dificultat per vèncer un Barça B que lluita per evitar el descens però que no sembla amb potencial suficient per vèncer el líder, i encara menys al Pazo dos Deportes. Els gallecs, amb tota la plantilla a punt, van salvar l'average contra l'ICL i encara es podrien equivocar en un dels vuit compromisos que els falten, comptant que els rivals ho gua-nyin tot, per pujar directament.

Més emocionant es presenta el duel entre un Melilla en hores baixes i un Oviedo a l'alça després de tots els canvis a la plantilla. Tots dos es troben a tres victòries del segon lloc i qui perdi ja se'n podrà acomiadar virtualment.



Tau i Corunya, aspirants

De fet, hi ha un altre duel avui que ha de determinar qui pot posar en perill el cinquè lloc de Melilla o de l'Oviedo, que atorga l'avantatge de pista en la primera eliminatòria del play-off.

El Tau Castelló i el Leyma Corunya, a tres triomfs de nord-africans i asturians, encara hi podrien aspirar, però hauran d'estar alerta al grup que ve darrere.

Pel que fa a l'Actel Força Lleida, que és a tres triomfs del play-off, necessita vèncer desesperadament a la pista del Valladolid per tenir remotes opcions.