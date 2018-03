Quatre membres del CO Berguedà seran a la selecció catalana a Finlàndia

Quatre integrants del Club Orientació Berguedà (COB) han estat escollits per formar part de la selecció catalana absoluta per participar al Jukola 2018, la prova esportiva d'orientació per relleus més important que es fa a Finlàndia. En la formació masculina hi haurà Lleí Viles, Pau Llorens i Pol Ràfols, tres dels set membres del conjunt que completen Eloi Martí, Lluís Bedós, Marc Serrallonga i Sergi Oliveras.

Pel que fa a l'equip femení, hi haurà la berguedana Ampa Gil, que competirà amb Marta Sánchez, Anna Serrallonga i Mar Ser-rallonga. Tots quatre han entrat a l'equip per les bones actuacions obtingudes a Larzac. El Jukola serà el 16 i el 17 de juny.