La segona etapa de la Volta a Catalunya portarà afectacions del trànsit a Igualada

La segona etapa de la Volta a Catalunya, que es disputarà dimarts entre Mataró i Valls, passarà per Igualada, on hi haurà un esprint intermedi. Els ciclistes i la comitiva que acompanya la prova passaran per la capital anoienca entre les 15.20 i les 15.33 hores. Procedents de Vilanova del Camí, accediran per l'avinguda de Montserrat, passant per la cruïlla de Mirasol, l'avinguda de Caresmar, els carrers Soledat i Sant Jordi, la Rambla General Vives i la Rambla Sant Isidre, on hi haurà l'esprint al quilòmetre 105 dels 175 del recorregut. Seguiran per la Rambla Nova, la de Sant Ferran i l'avinguda d'Àngel Guimerà, per sortir en direcció a Santa Coloma de Queralt.

En aquest segon pas consecutiu de la Volta, la Policia Local ha informat que no es podrà aparcar en aquests carrers de les 11 a les 16.10 h i que s'hi tallarà el trànsit entre les 14.20 i les 16.10 h.