Un ultra del Marsella fereix al coll un guàrdia de seguretat de San Mamés

Un guàrdia de seguretat va resultar ferit ahir al coll en ser atacat amb un objecte punxant a l'interior de San Mamés, quan ja havia començat el partit entre l'Athletic i l'Olympique de Marsella, que va acabar guanyant el conjunt francès (1-2). Un resultat que va suposar l'eliminació de l'equip basc de la Lliga Europa.

El vigilant de seguretat va ser atès per sanitaris en una ambulància a l'exterior de l'estadi abans de ser traslladat a l'hospital, on li van suturar la ferida i va quedar estable. A més, un segon vigilant de San Mamés també va ser agredit a la zona del bar de l'estadi i va anar al mateix centre hospitalari, on li van diagnosticar una ferida incís-contusa en una mà. Com a conseqüència dels incidents, tres aficionats ultres de l'Olympique de Marsella van ser detinguts.



L'Atlètic torna a guanyar

D'altra banda, l'Atlètic de Madrid va segellar el seu accés als quarts de final amb un nou triomf sobre el Lokomotiv de Moscou (1-5). Correa, Ñíguez, Griezmann i un doblet de Fernando Torres van rubricar el triomf del conjunt matalasser. La mala notícia per a l'Atlètic va ser la lesió del lateral Filipe Luis, que va rebre un cop molt fort al turmell esquerre.