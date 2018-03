VÍDEO | Doble agressió a Ricky Rubio, aquesta matinada a la NBA

El base català dels Utah Jazz Ricky Rubio ha sigut el protagonista involuntari del partit que aquesta matinada el seu equip ha guanyat contra els Phoenix Suns per 116 a 88.



En un moment del matx el jugador dels Suns Marquese Chriss ha errat una esmaixada i ha caigut a terra enviant la pilota fora de la pista. En aquell moment Rubio ha passat per sobre Chriss per poder servir de fons sense perdre temps, una acció que, segons sembla, no ha agradat gens als de Phonenix ja que, un cop començat el contraatac Jared Dudley ha enviat Rubio al terra d'una empenta. El del Masnou ha recriminat a Dudley l'acció i en aquell moment ha aparegut de nou Chriss per tornar a enviar el català al parquet.



Aquesta jugada ha desembocat en una picabaralla que ha involucrat els jugadors de tots dos conjunts i que ha acabat amb Dudley i Chriss enfilant abans d'hora el camí dels vestidors.





