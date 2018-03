Àlex Márquez no dóna cap opció als seus rivals a Moto2

El pilot català Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha aconseguit la pole per la carrera d'aquest diumenge de Moto2 al Gran Premi de Qatar, primera cita del Mundial, per davant dels italians Lorenzo Baldassarri (Kalex) i Francesco Bagnaia (Kalex), que completaran la primera fila.

Amb la nit caient sobre el Circuit Internacional de Losail, el portuguès Miguel Oliveira (KTM) ha començat marcant el primer crono de referència (2: 01.200), mentre el petit dels Márquez, que havia dominat els segons i els tercers lliures, marxava sense forçar.

Xavi Vierge (Kalex) i el francès Fabio Quartararo (Speed ??Up) han passat a comandar les altres dues places momentànies d'accés a la primera línia. No obstant això, el de Cervera aviat ha emergit per reclamar el seu lloc. A la següent volta, ha ascendit fins la quarta plaça, per passar posteriorment a la segona i assaltar el liderat abans de l'equador de la sessió, baixant el temps a 2: 00.651.

Quant a la resta d'espanyols, Navarro partirà setè, Vierge ho farà des de l'onzena plaça, Iker Lecuona (KTM) sortirà quinzè, Isaac Viñales (Kalex) divuitè, Héctor Barberá (Kalex) dinovè i el vigent campió de Moto3, Joan Mir (estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vintè quart.