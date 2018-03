El Barça, contra un fan de Guardiola

«Guardiola és el meu ídol», admetia Eusebio Di Francesco fa tres anys, quan entrenava el Sassuolo. «Li he pres la idea de tenir sempre dos jugadors que donin suport al jugador que té la pilota. La pilota, l'organització i el moviment són els punts principals», afegia sobre la seva filosofia de joc l'ara tècnic de la Roma, el rival del Barça als quarts de final de la Lliga de Campions.

Quan va pronunciar aquestes paraules, Di Francesco entrenava un modest club d'Itàlia que s'acabaria convertint en revelació de la Sèrie A i li va servir de trampolí cap a la Roma, quan aquest estiu va aterrar al club italià un nou màxim responsable esportiu: Monchi, exdirector esportiu del Sevilla.

«La meva idea de futbol s'inspira en Guardiola, a partir de la recuperació de la pilota al davant», explicava Di Francesco en una entrevista al Corriere dello Sport fa uns mesos, quan ja havia començat a dirigir la Roma.

Monchi va apostar per Di Francesco per traslladar a la gespa el seu talent per descobrir jugadors, el que li va generar una gran fama a Sevilla. I el mètode Monchi, de moment, està obtenint bons resultats al Calcio. Tercera classificada a la lliga italiana, a 18 punts de la Juventus, la Roma pugna per assegurar-se un lloc a la propera Champions mentre allarga el seu camí en aquesta edició.



Un equip rearmat

El gran perill del conjunt italià l'encarna el veterà Edin Dzeko, un davanter bosnià de contrastada solvència a tres de les grans lligues europees: Alemanya, Anglaterra i ara Itàlia. Al seu costat, sempre dos extrems de qualitat: l'exsevillista Diego Perotti, el turc Cengiz Ünder o Stephan El Shaarawy, un jove prodigi italià que no ha confirmat la progressió.

Al darrere, l'equip ha guanyat solvència amb l'arribada de dos jugadors amb experiència, com el central Federico Fazio, també amb passat al Sevilla de Monchi, i el lateral serbi Aleksandar Kolarov. Són dos dels quatre escuders habituals del porter Alisson, titular amb Brasil.

«No es pot dir que haguem estat gaire afortunats amb el sorteig», va admetre Monchi. «No sé si és el més difícil, però és un dels millors del món. Però quan un és als quarts de final no hi ha rivals fàcils. Ho lluitarem, serà difícil. El favorit és el Barça, però que ningú doni per morta la Roma».

En canvi, l'aparellament amb l'equip italià, un projecte encara a les beceroles, ha agradat al Barça. Així ho deixava entreveure el màxim representant del club al sorteig. Guillermo Amor, responsable de Relacions Institucionals blaugrana, es mostrava «satisfet i content», i va destacar que el conjunt italià té una gran capacitat per «treballar molt com a equip».

«Marxem bé. Hagués tocat qui hagués tocat marxaríem», va puntualitzar Amor. «Sempre has de sortir content dels sortejos, perquè si surts preocupat, el dia del partit no ho vull ni pensar. Marxem bé, satisfets i contents, ens ha tocat la Roma i toca preparar-ho bé», va dir l'exjugador del Barça, ara als despatxos del Camp Nou.

Amor va recordar que, històricament, els italians són conjunts «forts» i que competeixen bé. «Sempre treballen molt com a equip i potser amb menys jugadors que puguin resoldre, però com a equip et poden eliminar. Intentarem obtenir un bon resultat a casa per anar a Roma amb el millor resultat possible», va dir.



Possible duel amb el Madrid

A més, el representant del club també va parlar sobre el fet d'evitar el Reial Madrid en aquesta ronda. «No saps quan és millor, si enfrontar-t'hi ara, a semifinals o a la final». Però Amor va emfatitzar el nivell de la Roma: «Tots són equips bons que poden ser difícils, es respecta a tothom perquè no hi ha res fet amb ningú, a dos partits pot passar de tot».

Amor també va negar que sigui un fracàs no guanyar la Lliga de Campions aquest curs. «Les coses fan mal quan no ho has treballat o t'has relaxat, llavors pots pensar en què has fallat, però crec que no serà així», va assegurar.

«Tenim ganes de guanyar tot, com sempre», va continuar Amor. «Com a club, com a Barça, el nostre objectiu és guanyar totes les competicions, i la Champions n'és una més. A la lliga estem bé, la Copa la tenim aquí, i en la Champions veurem què passa».