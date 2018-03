ARXIU PARTICULAR

Bon paper de l'Egiba en edat escolar a Salt

?A la segona fase de la Copa Catalana d'edat escolar de gimnàstica artística femenina, a Salt van participar diverses gimnastes de l'EGIBA. En la categoria B petites van fer una bona actuació: Jana Tort, Jana Sola, Paula Sorroche, Abril Salas, Laura Martín, Ona Santolària, Martina Selga, Irina Selga i Arantxa Rodríguez, i va destacar l'actuació de Roser Chavala, setena a la general i primera posició en barra d'equilibri. En B grans van participar Martina Riera, Laura López, Mireia Hernández, Lara Plata, Júlia Call, Vera Martínez, Berta Ratera i Iris de Arco. En C petites van competir Sara Villalba, Clàudia Querol, Júlia Marimón, Laura Ramírez i Laura Torras, que va ser vuitena en salt. En C grans van ser-hi Nàdia Power i Nerea Olmo, i va destacar Nerea Pardo, segona en paral·leles. En D4 petites hi van participar Mar Font, Paula Jurado, Clara Aguilar, Mireia Mansilla, Georgina Grané, Leire de Fuentmayor, Gina Rosich, Rosa Garriga, Meritxell Bonjorn i Èlia Castells, que va quedar setena en salt.