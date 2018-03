El Cadí juga la primera 'final' per ser als play-off

El Cadí la Seu juga aquest dissabte en un horari molt poc habitual (13 hores) contra un altre os de la Lliga Femenina després de perdre amb el Girona. Les urgellenques miraran de sorprendre l'Uni Ferrol a Esteiro, un dels pavellons més complicats de la competició, per agafar un trosset més del bitllet cap als play-off que les gallegues ja tenen. A les de la Seu els falten tres finals. La del Ferrol és la primera. «Anem amb tot per guanyar el partit», ha afirmat el tècnic, Bernat Canut.

El preparador urgellenc podrà disposar de totes les jugadores, algunes amb molèsties «usuals a final de temporada», i sense refiar-se ni un pèl del rival, que va vèncer a la Seu en un magnífic partit per 85 a 77. L'Uni Ferrol va perdre el darrer matx a Càceres i va anotar només 43 punts. «Aquest partit ni tan sols me l'he mirat. He preferit mirar-ne d'altres. Ens esperem un molt bon Uni Ferrol», remarca Canut, que també admet que el seu equip, malgrat que «sempre es pot estar millor, sens dubte està en el moment de més maduresa de tota la temporada».