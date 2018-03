Aleix Duran es va fustigar molt ell mateix en la roda de premsa posterior al partit d'ahir a Logronyo. Va ser molt clar en dir que «estic decebut de la meva incapacitat per convèncer els jugadors del partit que havíem de fer avui. Durant tota la setmana he intentat mostrar als jugadors que havíem de mantenir la tensió, com hem fet durant tantes setmanes, de guanyar el rebot i d'imposar-nos. Al final no ha passat i hem perdut amb claredat davant d'un rival que ho ha fet molt bé».

Duran va recordar, però, que el «Clavijo ho ha fet molt bé. De vegades pensem que quan un segon perd contra un cuer és perquè el segon ho ha fet molt malament, però cal donar el mèrit a com ha jugat l'altre equip i amb la intensitat que ho ha fet». Així, «vaig dir que havíem de guanyar el rebot i l'hem perdut de disset, i vaig dir que calia no perdre pilotes i n'hem perdudes 21. És evident que no els he convençut».

L'entrenador de l'ICL va admetre que en el segon període havien aconseguit posar-se davant en el marcador, però «les sensacions ja no eren bones. Havíem defensat millor, però no hi havia compa-nyonia i jo no estava content de com ho estàvem fent».

De cara al partit de dimecres contra el Sammic, «és clar que hem dilapidat una part del crèdit que vam guanyar-nos contra el Breogán, però tampoc no m'agradaria que la gent ens jutgés per una derrota. És cert que aquesta s'assembla a la de Càceres, però en aquella ens vam trobar un equip més dur que avui i en aquesta ocasió ha estat culpa nostra».

Per la seva banda, l'entrenador del Clavijo, Jenaro Díaz, va lloar «el Manresa, que era l'equip més en forma del campionat, però durant la setmana he posat als meus homes vídeos del partit a Palència en què anava al rebot un jugador o cap. Avui hi ha hagut jugades en què hi anaven cinc. Davant d'això, és molt difícil que l'altre equip ho contraresti».