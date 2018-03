La Juventus, bèstia negra del Madrid a doble partit

El rival del Reial Madrid als quarts de final serà la Juventus, en la reedició de la final de l'any passat a Cardiff, on els blancs van guanyar amb autoritat. Si bé els italians són grans perdedors de finals de Copa d'Europa, amb set disgustos en la seva història, en els encreuaments són més perillosos, com va comprovar el Tottenham a vuitens. De fet, sense comptar els partits amb el títol en joc, la Juventus ha eliminat el Madrid les quatre últimes vegades que s'han vist les cares, la darrera en el curs 2014-15 quan, com en aquest cas, juga el primer partit a casa.