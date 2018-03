L'Igualada Rigat juga demà a la pista d'un rival directe, el Vendrell

Un punt separa l'Igualada Rigat del seu rival de demà, el Vendrell (12.30 h). Els igualadins, després de les dues victòries consecutives davant l'Asturhockey i el Palafruguell, s'han situat vuitens a la classificació, mentre que el Vendrell és setè; darrere però hi ha equips com el Voltregà i l'Alcoi, que no han dit la darrera paraula.

Durant la setmana, l'Igualada Rigat ha mirat de fixar el tipus de joc que convé davant d'un rival molt complicat. Un Vendrell que té desequilibri, bon xut exterior, jugadors amb experiència? en definitiva, un rival molt difícil en línies generals. Per tot això, l'equip haurà d'afrontar el partit amb mentalitat positiva i competitiva, com apunten els tècnics del conjunt igualadí. Els punts que hi ha en joc s'ho valen.