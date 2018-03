El Manresa vol pujar al darrer tren que el pot portar a lluitar pel liderat

Vuit punts separen el Manresa del líder Grama. Aquests dos equips es troben demà al Nou Estadi del Congost (12 h) en un duel que ha creat molta expectació a Santa Coloma de Gramenet i per això s'hi espera un bon nombre d'aficionats que es desplaçaran a la capital del Bages. I és que en cas de victòria visitant, qui més qui menys té clar que serà la Grama l'equip que pujarà de forma directa a Tercera Divisió.

Però a Manresa la teoria és al revés. Si l'equip de Dani Andreu supera la Grama, la lluita per la primera plaça quedarà oberta, perquè només seran cinc els punts de diferència entre uns i altres. En cas d'empat, les coses continuarien igual quan falten nou partits. El tècnic blanc-i-vermell ha comentat que «si gua-nyem, mirarem amunt, segur. Si perdem, haurem de canviar l'objectiu, que serà la plaça de promoció. Aquesta és la darrera oportunitat que tenim d'atrapar el líder».

El Manresa és segon a la classificació però té la Montañesa, tercer, a quatre quatre punts i el Vic, quart, a sis. Dani Andreu, que la temporada passada va ascendir precisament amb la Grama a Primera Catalana, espera una Grama «molt ben estructurada, que sap el que s'ha de fer en cada moment i, per tant, no faran cap bojeria en el joc. A Santa Coloma hi ha molta eufòria perquè saben que si guanyen a Manresa tenen el títol a la butxaca. Jo conec molt bé aquest equip tot i que han fitxat alguns jugadors nous, i espero que no passi res que no tingui previst». Un dels handicaps del Manresa pot ser les baixes. Hi ha dubtes seriosos en la participació de Sergi Soler, Brian, Agus i Manel Sala. Per contra, els manresans han incorporat el davanter Diego Carrillo. Dani Andeu ha comentat que «el un jugador de banda però que també pot jugar per dintre i fins i tot de segon punta».



L'Igualada a Viladecans

Despenjat de les places capdavanteres després de dues derrotes i un empat de manera consecutiva, l'Igualada vol recuperar el to victoriós al camp d'un dels aspirants a aconseguir el títol, el Viladecans, que és segon amb els mateixos punts que l'Almacelles i té el líder, el San Cristóbal, a tocar. En el partit de demà (17 h), els igualadins s'hi juguen poder tornar a lluitar per estar a la part més alta de la classificació, tot i que hi ha un grup nonbrós d'equips.