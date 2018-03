El Martorell perd a Lleó i certifica el descens a EBA

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista de l'Agustinos Leclerc lleonès, que es va imposar per un resultat final de 91-81. Amb aquesta ensopegada, el conjunt del Baix Llobregat Nord certifica el seu descens a la Lliga EBA, categoria on jugarà el proper curs.

En els primers deu minuts, el conjunt local va ser superior al seu rival i va agafar set punts d'avantatge en el marcador (23-16). En el segon quart la tendència va ser més o menys la mateixa, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb deu punts de diferència per a l'Agustinos (44-34).

A la segona meitat, els jugadors dirigits per Joan Albert Cuadrat van estar a un gran nivell, especialment el pivot egipci Ahmed Khalaf, que va acabar amb deu punts i nou rebots. Això els va permetre clavar un parcial de 19-27 i arribar al final del tercer quart amb només dos punts de desavantatge (63-61). En el darrer període hi va haver molta igualtat entre les dues formacions fins als últims quatre minuts, en què es va arribar amb empat a 75 en l'electrònic. En aquests, el local Antón Bouzan, que va finalitzar el duel amb 22 punts i 30 crèdits de valoració, va liderar un parcial de 16-6 que va donar el triomf al seu equip. En la propera jornada, el Club Bàsquet Martorell rebrà, en un duel ja intranscendent per als seus interessos, l'Àvila, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 24 de març a partir de les sis de la tarda.