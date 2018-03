Toni Bou suma un altre títol mundial

Toni Bou ha revalidat el títol de campió del món de X-Trial fins i tot abans de competir aquest cap de setmana a París. La reducció del nombre de proves del campionat, de vuit a set, ha donat el seu dotzè títol de trial indoor al pierenc, segons ha anunciat la Federació Internacional de Motociclisme (FIM).

La FIM i l'empresa que ara organitza el campionat, 2Play, han buscat sense èxit un recanvi per a la prova de Sevilla, cancel·lada, «però no ha estat possible». Per tant, el Mundial tindrà set proves i, a falta de dues, Bou té 31 punts d'avantatge sobre Adam Raga quedant-ne 40 en joc. Però com que ara es pot descartar el pitjor resultat, el pierenc s'assegura el títol.