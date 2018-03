Tres gimnastes de l'Egiba han estat seleccionats per participar en el Torneig Internacional Dutch Trampoline Open com a preparació del campionat d'Europa júnior i absolut de trampolí que tindrà lloc d'aquí a tres setmanes a Baku. Han estat escollits els júniors Robert Vilarasau i Marina Chavarria i el sènior Marc Torras. Cristina Masfret es troba en la darrera etapa de recuperació d'una lesió que es va fer en el mundial per edats i no ha viatjat a Holanda.