Bou assoleix el dotzè títol abans de competir a París

El pilot pierenc Toni Bou es va assegurar el seu dotzè títol mundial de X-Trial abans de prendre part a la prova de París. Això va ser possible després de la reducció del campionat a set proves, en lloc de les vuit previstes, segons va anunciar la Federació Internacional de Motociclisme.

Tant la FIM com 2Play van intentar trobar una seu substitutiva a la prova cancel·lada de Sevilla, «però no va ser possible», explica. Com a conseqüència, el mundial acabarà amb set proves i, tenint en compte que es pot descartar el pitjor resultat de cada pilot, Toni Bou ja disposava d'una renda suficient respecte del segon classificat.

El dotzè títol seguit de Bou –imbatible des del 2007, tant sota sostre com a l'aire lliure, on acumula onze corones més– arriba al final d'una campanya impecable en pista coberta, amb cinc victòries seguides –'última al Palau Sant Jordi de Barcelona, fa un mes i mig– abans de París. Fa un mes, el pierenc es va lesionar en una exhibició a Le Mans, i no havia tornat a pujar a la moto fins dijous passat.

En la prova francesa, Bou va quedar eliminat a la segona ronda i va obtenir la cinquena posició final, darrere de Busto, guanyador de la cita, Raga, Fujinami i Bincaz. En la primera ronda, el pierenc va ser el millor amb només tres punts de penalització, davant de Miquel Gelabert, amb sis, i Raga, amb vuit, però en la segona no va mostrar el seu millor nivell i no es va poder classificar per a la gran final.