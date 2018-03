Triomf còmode del Barça contra un Athletic sense gana

El FC Barcelona ha sumat una nova victòria (2-0) contra l'Athletic Club, mantenint la seva condició de líder indiscutible i invicte gràcies a una gran actuació col·lectiva en la primera meitat i, especialment, d'un Leo Messi que ha desplegat un joc brillant i ha contribuït amb un gol a tombar un rival tocat després de la seva eliminació de la Lliga Europa.

Les baixes importants en l'onze blaugrana de Sergio Busquets, per lesió, i Luis Suárez, per sanció, tot just han tingut repercussió en un conjunt local que ha trobat un cop més en Messi la seva referència ofensiva i en el treball en bloc i a la pressió avançada la clau per ofegar el rival.

Un matiner gol d'Alcácer (minut 7) ha evidenciat els dubtes d'un Athletic amb possible fatiga i en mal moment anímic, després de la seva caiguda als vuitens de Lliga Europa davant el Marsella de dijous passat.

Ernesto Valverde no ha tingut pietat davant del seu exequip i ha ordenat una pressió avançada que ha posat en moltes dificultats als bascos. I, de fet, amb els bascos tancats al seu camp, Kepa Arrizabalaga i els pals han evitat una golejada major abans del descans.

El segon gol ha sortit de les botes d'Ousmane Dembélé, en el seu millor moment com a jugador culer. Una assistència precisa ha arribat a Messi, que no ha perdonat el 2-0. Però haurien pogut ser més, si Coutinho no s'hagués topat amb Kepa i Paulino amb el pal.

Després del descans, 'Kuko' Ziganda ha intentat canviar la marxa del partit movent una banqueta en la qual comptava amb els sorprenents suplents Iñaki Williams i Aritz Aduriz. Però no ha tingut premi i el marcador no ha variat.