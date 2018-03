Dovizioso guanya el duel amb Marc Márquez i és el primer líder de MotoGP

El pilot italià Andrea Dovizioso (Ducati) s'ha convertit en el primer líder de MotoGP després d'imposar en la cursa d'aquest diumenge al Gran Premi de Qatar, prova inaugural del Mundial de motociclisme, després d'un gran duel amb el cerverí Marc Márquez (Repsol Honda), que ha acabat segon, mentre que el també italià Valentino Rossi (Yamaha) ha completat el podi.

D'aquesta manera, 'Dovi', vigent subcampió de la categoria reina, aconsegueix la victòria número 18 de la seva carrera, la novena en MotoGP. Tot després d'una espectacular lluita amb Márquez, que l'ha fet suarper ser el primer a veure la bandera a quadres.

Amb la nit ja caiguda sobre el Circuit Internacional de Losail, el francès Johann Zarco (Yamaha) ha mantingut la primera plaça un cop s'han apagat els semàfors, amb Márquez just a la seva roda. La millor arrancada, però, ha estat per a Dani Pedrosa (Repsol Honda), que ha ascendit de la setena a la tercera posició, amb Rossi col·locant just darrere seu després de començar vuitè.

Només dues voltes més ha tardat 'Il Dottore' en passar també al de Castellar del Vallès, iniciant una persecució a Márquez que ha culminat amb l'avançament en la volta 6. No ha pogut, però, amb Zarco, en una baralla que ha permès al català apropar-se de nou i tornar-li l'avançament.

Lluny dels focus, Dovizioso, dominador dels lliures, s'ha fet un lloc al grup del davant i s'ha afegit a la batalla que estava en mans de set pilots: Zarco, Márquez, Dovizioso, Rossi, el britànic Cal Crutchlow (Honda), l'italià Danilo Petrucci (Ducati) i Pedrosa.

Tot això mentre Àlex Rins (Suzuki) i Jorge Lorenzo (Ducati), per sengles caigudes en les corbes 2 i 4, i Pol Espargaró (KTM), amb una seva entrada a boxes per problemes mecànics, s'han acomiadat de la cursa.

Dovizioso ha atacat a falta de cinc voltes i ha passat Zarco que al seu torn s'ha quedat endarrerit i superat per Márquez. Rossi i Cructhlow també l'han passat. Així, la victòria era ja cosa dels dos italians i del català.

En una última volta d'infart, 'Dovi' ha resistit l'envestida del vigent campió de la categoria, que s'ha hagut de conformar amb el segon lloc.

Viñales ha acabat finalment sisè, just per davant de Pedrosa, setè. A més, Tito Rabat (Ducati) ha finalitzar onzè, Álvaro Bautista (Ducati) tretzè i Aleix Espargaró (Aprilia) dinovè. Rins, Lorenzo i Pol Espargaró no han acabat la cursa.