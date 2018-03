El francès Zarco signa la propera 'pole' del curs i bat el rècord de Losail

Johann Zarco va sumar la primera pole de la temporada a MotoGP, després de batre el rècord del circuit de Losail, davant del català Marc Márquez i de l'italià Danilo Petrucci. El pilot francès de l'equip satèl·lit Tech 3 Yamaha ja va ser el gran dominador del test de pretemporada en aquest mateix circuit.

Zarco va aturar el temps amb una marca d'1:53:680, tres dècimes més ràpid que el rècord del circuit de Jorge Lorenzo al 2008. Des de la segona fila de la graella començaran la cursa el britànic Cal Crutchlow, l'italià Andrea Dovizioso i el català Àlex Rins. En la setena posició començarà Dani Pedrosa, davant de Valentino Rossi i de Jorge Lorenzo.



Àlex Márquez vola i és primer

El petit dels germans Márquez va obtenir la seva primera pole de l'any en Moto 2, en una classificatoria marcada pel fort vent. Àlex Márquz compartirà la primera línia de la graella amb dos italians, Baldassari i Bagnaia. El pilot català va parar el temps amb un registre de 2:00:299, tres dècimes més ràpid que els seus rivals i va demostrar tenir un fort ritme per la cursa d'avui. La segona línia de la sortida serà per a Miguel Oliveira, per davant de Romano Fenati i de Danny Kent.

En Moto3, l'italià Antonelli sortirà en el primer lloc després d'imposar-ser per una mil·lèsima a Jorge Martín. Gabriel Rodrigo completarà la primera fila.