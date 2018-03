La igualadina Maria Díez guanya la primera Lliga Europea de la seva carrera

L'esport sempre sol donar segones oportunitats i aquest diumenge li ha arribat a la igualadina Maria Díez. Només dues setmanes després de perdre la final de la Copa de la Reina contra el Vilanova i de viure una important decepció, la jugadora internacional anoienca ha conegut la sensació de guanyar la seva primera Lliga Europea.

El seu equip, l'Hostelcur Gijón, ha derrotat a domicili el potent Benfica (3-4), ha superat el dur ambient del Pavelhao Fidelidade de Lisboa i ha ajudat a que el club asturià empati amb el Voltregà a títols europeus, amb un total de cinc. Les osonenques, precisament, eren les vigents campiones després d'haver guanyat l'any passat a Gijón al conjunt amfitrió.

Un dels avantatges de l'equip asturià durant tot el partit ha estat el de dur sempre la davantera. Julieta Fernández s'ha avançat al minut 2 i, tot i que de seguida ha empatat Marlene Sousa en tranformar una falta directa, ha estat Maria Díez, en aprofitar un rebot davant de la porteria de Maria Vieira, qui ha anotat l'1-2.



Alternatives i victòria



No ha estat fins a la segona part que ha reaccionat el Benfica i aleshores s'ha entrat en un autèntic carrusel de gols per les dues bandes que ha acabat amb el gol decisiu de Marta González. Els minuts finals s'han fet inacabables per a les noies de Rubén Muñoz, però al final han pogut celebrar un títol que se'ls resistia, en concret des del 2012, quan van derrotar el Girona per 3-0 també a Portugal, a Sintra, a prop de Lisboa.

En les semifinals de dissabte, l'Hostelcur havia derrotat l'Stuart Massamá, equip dels afores de Lisboa, per 4-7 amb un gol de Díez. En l'altra semifinal, el Benfica havia vençut per 5-4 un Voltregà que té a les seves files una altra igualadina, la portera Teresa Bernadas, a més de l'argentina resident al Bages Adriana Gutiérrez. L'equip de Beto Borregán cedia així el seu regnat.