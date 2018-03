El Joventut suma una derrota cruel amb l'Obradoiro

El Divina Seguros Joventut va perdre una oportunitat per trencar la seva mala ratxa i sortir del pou de la Lliga Endesa, en perdre per 62-63 amb l'Obradoiro, en un partit amb un final polèmic. En l'últim atac dels verd-i-negres, els àrbitres no van assenyalar una falta en la penetració de Laprovittola, però sí una posterior de Jordan en la lluita pel rebot. I un jugador format a la Penya, Nacho Llovet, va ser l'autor del tir lliure que sentenciava el triomf dels gallecs davant un Joventut que va fer un mal primer temps (26-37). Abans, el líder havia guanyat sense problemes a Saragossa: el Reial Madrid es va imposar per 81-96 en un partit en què van destacar Campazzo, amb 19 punts, i Reyes, amb 16.