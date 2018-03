? Tot i que no pot fitxar, l'ICL sí que podria rebre el suport dels jugadors que actuen a l'equip vinculat, un CB Martorell que divendres va segellar el seu descens a la lliga EBA. Dos dels seus elements, Dani Garcia i Nil Brià, ja van ser a Logronyo. Els altres dos són pivots, Álex Mazaira i l'egipci Ahmed Khalaf, que ocuparia la plaça d'estranger que hi ha lliure al primer equip. El problema és que l'ICL té les posicions de pivot cobertes i no tindrien minuts.