Kilian Jornet es trenca el peroné a la Pierra Menta

Kilian Jornet es va trencar el peroné en la darrera etapa de la Pierra Menta, una emblemàtica prova d'esquí de muntanya que es disputa als Alps de Beaufortain. Va ser durant la darrera de les tres ascensions al cim del Curvy, i això li va impedir aconseguir la victòria en aquesta duríssima cursa de muntanya per parelles de quatre etapes, en què els participants han de superar un desnivell positiu acumulat de més de 10.000 metres.

Kilian Jornet i el seu company, l'austríac Jakob Herrmann, van començar l'última jornada com a líders, amb dos minuts i 38 segons d'avantatge sobre els italians Michele Boscacci i Robert Antonioli, però la lesió del català va permetre la victòria dels transalpins a la general. La quarta etapa se la van endur els francesos Xavier Gachet i William Bon Mardion.

En l'última pujada, el ceretà va tenir una greu lesió que li va impedir continuar. Ja a l'hospital, Kilian Jornet va fer una publicació a les xarxes socials en què demana disculpes al seu company i confirma que estarà unes quantes setmanes de baixa. «Bé, aquesta Pierra Menta acaba a l'hospital per a mi. Una mala caiguda abans de l'última baixada, quan estàvem liderant la cursa, m'ha provocat una fractura de peroné i una luxació al turmell», va explicar. «Gràcies a tots els espectadors per animar tant i a l'organització per una altra cursa fantàstica. I també vull donar les gràcies, i dir que ho sento molt, pel meu company d'equip Jakob Herrmann. Estàvem fent una gran cursa aquests dies. Les properes seran millors» va afegir a Instagram, on va publicar una imatge de la radiografia del peroné fracturat.

En noies, la victòria d'etapa va ser per a Emelie Forsberg i Laetitia Roux, però el triomf final el van obtenir les franceses Mollanet i Tomatis. Les catalanes Mireia Miró i Marta Garcia van acabar en una fantàstica tercera posició.