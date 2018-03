L'Espanyol cau golejat al Villamarín i es trenca la seva ratxa d'imbatibilitat

El migcampista Carlos Sánchez pugna per la pilota amb Guardado

El migcampista Carlos Sánchez pugna per la pilota amb Guardado laliga.es

L'Espanyol va fer un pas enrere en les seves aspiracions de lluitar per les competicions europees amb una derrota contundent al camp del Betis. Després d'encadenar set partits sense perdre, l'equip de Quique Sánchez Flores va encaixar una golejada que el manté a nou punts del Vila-real, que avui rep l'Atlètic de Madrid.

Els blanc-i-blaus no van poder sumar en la seva visita al Benito Villamarín, en un partit marcat per la pluja, el vent i els problemes electrònics a l'estadi, amb apagades elèctriques i la posada en funcionament dels aspersors durant el joc. Tot i això, l'equip que entrena Quique Setién es van imposar a un conjunt impotent en atac i dubitatiu en defensa. Davant un Betis que encaixa molts gols, l'Espanyol va ser incapaç de crear perill i, en canvi, es va mostrar molt feble en defensa, on va donar facilitats als andalusos.

El dominicà Firpo Junior va avançar els locals amb la seva primera diana amb el primer equip verd-i-blanc, després d'un doble errada defensiva d'un Espanyol que gairebé no va amenaçar l'àrea d'Adán. Ja a la segona meitat, Ryad Boudebouz va duplicar l'avantatge amb un bon xut creuat des de fora de l'àrea. I Francis va emular el seu company del planter estrenant-se amb el definitiu 3-0.

La victòria deixa el Betis a tocar de les posicions europees, a només un punt del Vila-real, i dilapida les esperances de l'Espanyol de continuar somiant.