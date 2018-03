El Manresa perd i deixa escapar el líder Grama, que ara ja té a onze punts

Era enganxar-se a la lluita per la primera plaça o haver de canviar l´objectiu de la temporada i optar a la segona posició, que dóna dret a la promoció d´ascens a Tercera Divisió. La visita del líder Grama era una bona ocasió, per al Manresa, de refer-se de les dues darreres ensopegades, amb la Jonquera a casa i amb el Farners a fora, i demostrar, a la vegada, que al Congost l´equip també pot ser solvent.

L´equip de Santa Coloma, molt consistent sobretot a la primera part, ha demostrat el perquè lidera la competició amb uns números excel·lents (només ha perdut dos partits en 25 jornades) i s'ha endut els tres punts del Nou Estadi no sense haver de patir l'embranzida d´un conjunt manresà que ha reaccionat a la represa fdesprés d'un 0 a 2 al descans; a la segona part, el Manresa ha merescut millor resultat del que al final assenyalava el lluminós d´1 a 2 (gol de Marçal Lladó).

Amb aquesta tercera derrota consecutiva, la Grama s´escapa d´onze punts el que ja sembla una distància insuperable per als manresans en les nou jornades que queden; el repte pels de Dani Andreu serà ara rendibilitzar i ampliar si pot el seu avantatge respecte als seus perseguidors.