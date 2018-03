Massa Cristiano Ronaldo per a un gran Girona

Perquè Cristiano Ronaldo estava inspirat i perquè el Madrid, quan s´hi posa, és molt Madrid. Que si no, avui el Girona hauria guanyat, o almenys sumat, al Bernabéu. El partit dels blanc-i-vermells ha estat més que correcte. Notable. Però ha perdut. I això, que en un dels estadis més imponents de la Lliga, ha estat capaç de fer tres gols. El problema, és que el portuguès, que està en estat de gràcia, ha signat un pòquer. Tot plegat, en un partit boig, farcit de gols a la segona meitat, i que ha finiquitat amb un 6-3 a l´electrònic.

Cantat estava l´onze de Machín, que ha fet saltar a la gespa als habituals. Cap novetat. Els esperats. Calia veure el plantejament: si seria tan atrevit com al Camp Nou, o si s´apostaria més per guardar la roba, com a Vila-real. Ha costat veure-ho, almenys d´inici. Perquè el Madrid ha estat una piconadora. Els deu primer minuts han estat seus, sense discussió. Transicions ràpides, molt de joc pel mig i un Cristiano Ronaldo omnipresent que buscava el gol en tot moment.

Era l´escenari esperat. El teòric, i també el pràctic. Si no s´ha mogut el marcador només començar, ha estat perquè Bounou ha estat providencial. En un xut de falta de Ronaldo, i en una rematada a boca de canó de Lucas Vázquez. I això que només s´havien jugat 7 minuts. Massa fàcil ho feien els blancs. Sí, Borja ha provat Keylor Navas al 9 amb un tret creuat que ha rebutjat el porter, però era evident que l´amor i senyor no era pas l´equip visitant. Per confirmar-ho, Ronaldo ha fet l´1-0 ben aviat, rematant al primer toc una precisa assistència de Kroos.

S´ensumava un daltabaix. La pilota li durava ben poc al Girona, que no es trobava còmode. Però ha sabut tenir paciència l´equip de Machín; no s´ha tornat boig, ni ha avançat massa les seves línies, com a Barcelona. Tampoc ha arriscar en excès. Ha seguit amb el guió establert, fent el que millor sap fer. I la cosa ha començat a funcionar. Primer exemple: Mojica, que ha fet un autèntic partidàs, s´ha tret de la butxaca una centrada al pal llarg que Portu, de cap, ha rematat a fora per ben poc. Primer avís.

No estaven morts els gironins; en canvi, els de Zidane s´han anat apagant. Ha marcat Lucas Vázquez en una acció d´atac aïllada, però l´àrbitre l´ha invalidat per fora de joc. Això passava durant el despertar d´un equip, el visitant, que s´ha espolsat l´excès de respecte i ha decidit jugar-li de tu a tu al seu rival. Al 27, Portu ha gaudit d´una boníssima ocasió però, després de fer-se un forat dins de l´àrea, no ha sabut xutar amb encert. Era el preludi de l´1-1. Un gol que, com no, ha arribat a pilota aturada. És la gran arma dels de Machín.

Ho sabia el Madrid, però tot i això la seva defensa ha estat incapaç d´aturar Stuani. Granell ha tornat a treure a passejar la seva cama esquerra per posar una pilota massa llaminera al cor de l´àrea. L´uruguaià ha entrat amb tot i, de cap, ha fet pujar l´empat al marcador.

El més difícil estava fet. S´arribava a la mitja hora amb vida i el Madrid, que no s´ho esperava, ha reaccionat. Ha topat amb Bounou, molt segur. El marroquí li ha aturat un xut llunyà a Cristiano Ronaldo i un parell de faltes directes; una també al portuguès i una altra, aquesta més perillosa, a Marco Asensio.

El bon treball fet a la primera meitat ha quedat en un no-res en tan sols un parell de minuts de la represa. Just el que ha trigat el Reial Madrid en elaborar una perfecta combinació que ha finiquitat amb una assistència de llibre de Benzema per a Cristiano Ronaldo. El portuguès, que està en estat de gràcia, no ha fallat davant Bounou, al que ha superat amb un cacau que ha picat al travesser abans de colar-se al fons de la porteria. L´oasi ha estat un xut de falta de Mojica que ha marxat alt, perquè els blancs seguien a la seva.

Còmodes i amb el marcador a favor, han tocat i tocat, cansant al Girona i buscant un forat per ampliar l´avantatge. L´han trobat al 57. Llarga combinació que ha acabat amb una centrada rasa al cor de l´àrea; allà, Ronaldo, en comptes de xutar, l´ha deixat morta perquè Lucas Vázquez fes el tercer. El partit feia pujada.

N´hi ha hagut més. Eren els millors minuts dels de Zidane, que han tingut el quart en un cop de cap de Nachó que ha picat a la fusta. I això que quedava mitja hora. Temps suficient perquè Cristiano Ronaldo seguís amb la seva ratxa particular. Aquest cop, ha estat en el lloc indicat en el moment precís. Bounou no ha sabut refusar amb encert un xut a boca de canó; el refús li ha caigut al portuguès, que ha signat un ´hat-trick´ tot fent pujar el 4-1. El Girona estava grogui. Necessitava una ocasió. O un gol. O un miracle. El que fos.

Stuani ho ha entès a la perfecció i ha aparegut quan més ho necessitava el seu equip. Un cop de cap seu ha posat emoció a un partit que, en el segon temps, estava del tot boig. La centrada ha dut la signatura de Borja García i l´uruguaià ha saltat més que Carvajal; el remat ha estat tou, però ben col·locat, al pal llarg i impossible per a Navas. 4-2 i Machín que ha assegut precisament a Borja per donar entrada al ´Choco´ Lozano. Tota l´artilleria al camp.

Això ha animat el Girona; el Madrid, per contra, ha perdut pistonada. Sempre perillós al contracop, ho ha fiat tot l´equip blanc a la seva velocitat. Més, amb Bale al camp. En canvi, els de Machín han cregut que posar-hi emoció era possible. D´ocasions per fer el tercer no n´han faltat. Al 78, cop de cap de Ramalho que ha llepat al pal. Un instant després, Stuani a punt ha estat d´aprofitar una badada defensiva. I amb això, que Machín ha fet entrar Aday per posar-hi frescor a la banda dreta.

Però tota possibilitat d´arribar amb vida al tram final s´ha encarregat d´enterrar-la Gareth Bale. Amb el Girona llançat, el gal·lès ha rebut entre línies, s´ha esmunyit dels seus marcadors i ha finalitzat la jugada amb un toc precís, suficient per superar Bounou i fer el cinquè. Fi? Puntuar ja era impossible, però per si les mosques, Juanpe ha tornat a deixar en evidència la defensa madridista, rematant un córner per fer el tercer. No n´hi havia prou. Cristiano Ronaldo, el clar protagonista del matx, ha signat el seu pòquer particular amb el sisè. L´últim, d´un partit esbojarrat, en què un gran Girona tot i intentar-ho, no ha pogut endur-se un botí cap a casa.

Fitxa tècnica



Reial Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo, Lucas Vázquez, Kovacic (Modric, min. 70), Kroos, Asensio (Bale, min. 70), Benzema (Isco, min. 82) i Cristiano Ronaldo.

Girona: Bounou, Maffeo (Aday, min. 82), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Pere Pons, Granell, Borja García (´Choco´ Lozano, min. 68), Portu i Stuani (Olunga, min. 89).

Gols: 1-0, Cristiano Ronaldo (min. 11). 1-1, Stuani (min. 29). 2-1, Cristiano Ronaldo (min. 47). 3-1, Lucas Vázquez (min. 57). 4-1, Cristiano Ronaldo (min. 64). 4-2, Stuani (min. 67). 5-2, Bale (min. 85). 5-3, Juanpe (min. 87).6-3, Cristiano Ronaldo (min. 91).

Àrbitre: Gil Manzano (comitè extremeny). Ha amonestat Carvajal (R. Madrid); Mojica, Granell (Girona).

Estadi: Santiago Bernabéu, 59.097 espectadors.