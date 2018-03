Melania Sorroche, reina d'Europa

La boxejadora manresana Melania Sorroche (Box Gym), coneguda com la Chony, va conquerir divendres per primer cop el títol europeu del pes gall en derrotar per KO tècnic a l'últim assalt la canària Davinia Pérez, coneguda al seu entorn com La niña del martillo, en un combat que es va fer en un Casal Cultural de Castellbisbal que va registrar una gran entrada.

La nova campiona d'Europa va saltar al ring amb la intenció d'acabar la lluita com més aviat millor, per la via ràpida. Encara tenia al cap el que li va passar el 16 de desembre passat a Newport (Gal·les). Després de deu assalts de dura lluita contra la local Ashley Brace, els jutges van determinar que era la guanyadora per punts. Va recollir el cinturó i va anar a celebrar-ho al vestidor. Deu minuts després, però, algú va entrar-hi per mostrar-li, a ella i al seu equip, una cartolina plena de gargots i números ratllats. Els van dir que un dels jutges havia comptat malament i que el resultat era d'empat. Per tant, combat nul.



Una lluita per a la història

Era un combat històric, ja que era la primera vegada que dues espanyoles es disputaven el títol de campiona europea. En una lluita vibrant, de poder a poder, que tenia deu assalts de dos minuts cadascun, Sorroche va pressionar des de l'inici, finalitzant el combat en l'últim round, quan l'àrbitre José Lázaro Carrasco va detenir les accions en encaixar la canària múltiples mans per part de la seva rival, sense cap resposta.

Fins al moment, la bagenca dominava a les cartolines dels tres jutges per 87-85, 87-85 i 87-84, però tot i això no va voler repetir el que li va passar a la lluita anterior i va estar buscant el KO de la seva adversària fins que el col·legiat va aturar el combat. Sorroche succeeix en el palmarès la madrilenya Soraya Sánchez, que va ser la darrera campiona del vell continent en aquesta categoria.

El preparador de la manresana, Francisco Hernández, Chiky, va comentar que «el combat va ser molt tancat i intens. La Davinia duia molt estudiats tots els moviments de la Melania, tenia un pla A i un pla B. A més, treballava molt bé les contres». Per la seva banda, la seva lluitadora «va anar de menys a més, com fa habitualment». Hernández es va mostrar molt content pel resultat aconseguit: «Va ser una victòria molt merescuda per tot el treball previ que vam fer en els darrers dos mesos i mig. Es va confirmar que la Melania està un nivell per sobre. Ella va posar l'estil i la qualitat, i va gua-nyar com els boxejadors grans».

Abans del combat, Melania Sorroche figurava al novè lloc del rànquing mundial de la categoria, i després del títol europeu, Hernández creu que «probablement ja serà entre les cinc primeres». Llavors, caldrà esperar una possible trucada per tornar a aspirar al mundial. Però, ara, de moment, el preparador afirma que «no pensem en això ni en la defensa de l'europeu, sinó que hem de gaudir de la victòria».